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13:27

Клип Тимати и Гуфа о Москве установил рекорд по числу дизлайков

общество культура

13:27

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Фото: youtube.com/Тимати

Опубликованный в День города клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва" установил рекорд по числу дизлайков на YouTube.

Видео набрало свыше 2,6 миллиона просмотров. При этом к 13:00 9 сентября ролик получил 850 тысяч дизлайков против 63 тысяч лайков.

Видео: YouTube/Тимати

В новом клипе мелькают известные виды-"открытки" российской столицы, которая "одна такая на семи холмах". В частности, в песне есть такие строки: "Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина". Судя по комментариям к клипу, многие пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа.

В конце августа рэпер L'One (Леван Горозия) подал новый иск против лейбла Black Star, его совладельца Тимура Юнусова (Тимати) и гендиректора Павла Курьянова (Пашу). В нем исполнитель требует взыскать с компании 147 миллионов рублей как компенсацию убытков, причиненных деятельностью лэйбла. L'One покинул Black Star в марте 2019 года. В первом иске он заявил, что компания Тимати пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать.

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общество культура

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