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17:58

L'One подал еще один иск к лейблу Тимати Black Star

культура

17:58

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Фото: соцсети

L'One (Леван Горозия) подал новый иск к лейблу Black Star. В нем исполнитель требует взыскать с компании 147 миллионов рублей, сообщил Агентству "Москва" адвокат рэпера Климент Русакомский.

По его словам, изначально в иске фигурировала сумма в 350 миллионов рублей, но затем ее уменьшили. В 147 миллионов оценили убытки, причиненные деятельностью лэйбла, по остальным претензиям собирается доказательная база.

В Хамовническом суде уточнили, что решение о принятии или не принятии искового заявления к производству судья примет в течении пяти дней.

3 сентября в Мещанском суде состоится заседание по иску L'One против лейбла Black Star, его совладельца Тимура Юнусова (Тимати) и гендиректора Павла Курьянова (Пашу) о защите авторских прав.

Рэпер покинул лейбл в марте 2019 года. Позже исполнитель заявил, что компания Тимати пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать.

Аналогичные проблемы возникли у Егора Крида (Егор Булаткин) и Kristina Si (Кристина Саркисян). В первом случае певцу удалось договориться с лейблом, Саркисян же была вынуждена отозвать иск.

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