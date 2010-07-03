L'One подал в суд на лейбл Black Star

Рэпер L'One (Леван Горозия) подал иск против лейбла Black Star, а также его совладельца Тимура Юнусова (Тимати) и гендиректора Павла Курьянова (Пашу). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мещанского районного суда.
Дата рассмотрения иска пока не назначена. Иск зарегистрирован.
L'One покинул Black Star в марте 2019 года. В июне он пожаловался на то, что лейбл намерен отнять у него имя, песни и возможность выступать.
Тимати, в свою очередь, заявил, что подписанный артистом контракт предполагает, что весь его репертуар принадлежит лейблу, а LʼOne подписывал его "в трезвой памяти".
Ранее аналогичные проблемы возникли у Егора Крида. Black Star вначале заявил, что оставил за собой права на псевдоним, но в итоге договорился с артистом, что тот сможет продолжать его использовать.
В апреле в суд на Black Star подала певица Kristina Si (Кристина Саркисян). Она потребовала запретить лейблу использовать ее псевдоним. В иске певица говорит, что Black Star распространил информацию, что товарный знак Kristina Si принадлежит музыкальному бренду. Девушка призвала "запретить использовать ее псевдоним и обязать Black Star опубликовать решение суда о допущенных нарушениях, а также опубликовать опровержение недостоверных сведений".
Весной 2018 года артистка покинула лейбл. Ее сценический псевдоним и права на песни остались собственностью Black Star, и теперь она вынуждена использовать другие никнеймы – K.S., Krissy, Kristina.
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