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16:42

Kristina Si подала в суд на Black Star

суды

16:42

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Фото: https://vk.com/kristina_si

Популярная певица Kristina Si (Кристина Саркисян) подала в суд на Black Star с требованием запретить лейблу использовать ее псевдоним. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Пресс-секретарь отметила, что в своем иске певица говорит, что лейбл Black Star распространил информацию, что товарный знак Kristina Si принадлежит музыкальному бренду.

Певица требует признать факт нарушения и "запретить использовать ее псевдоним и обязать Black Star опубликовать решение суда о допущенных нарушениях, а также опубликовать опровержение недостоверных сведений", – отмечает Царева.

Саркисян записывалась на лейбле Black Star у Тимати под именем Kristina Si с 2013 года. Весной 2018 года певица сообщила о своем уходе, а в феврале нынешнего года она заявила, что намерена и дальше использовать свой псевдоним. Вместе с этим она обнародовала документ, в котором говорит, что бренд не имел никакого права на ее псевдоним.

Однако позднее глава лейбла опубликовал опровержение в Сети. "В своих правах и полномочиях мы уверены. Все остальное ты можешь пробовать оспаривать в суде. Удачи", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что беседа по данному вопросу назначена уже на 25 апреля.

суды

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