Тимати удалил собравший рекордное число дизлайков клип

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Фото: кадр из клипа “Москва”
Тимати удалил из YouTube клип, который собрал рекордное число дизлайков.
Они вместе с Гуфом выпустили к выборам в Мосгордуму новый клип. Авторов из-за этого обвинили в продажности. Клип стал рекордсменом сразу по двум параметрам – по числу дизлайков в российском YouTube (их набралось более 1,3 миллиона) и по срокам существования (клип был удален всего через три дня с момента выхода), сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал. Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Удаляю видео, чтобы не продолжать волну негатива", – объяснил Тимати.
Гуф ранее записал видеообращение к фанатам, где заявил, что его просто "развели". Он признался, что даже не знал, что в воскресенье, 8 сентября, в России, в том числе в Москве, проходили выборы.
"Развели, подставили меня. Клянусь, я ни копейки не поимел с этого, мне никто не платил. Просто сказали, надо поздравить город и москвичей, и я вписался на полном энтузиазме. Платили ли Тиману деньги, я не знаю. Я реально извиняюсь и очень горд за ту молодежь, которая разбирается в политике и ищет светлое будущее", – подытожил рэпер.
В клипе "Москва" на фоне знаменитых достопримечательностей артисты читают рэп и называют сами себя запасной Кремлевской стеной. Рэперы также критикуют митинги и выражают уважение властям города.
Пользователей особенно разозлили их строчки "не хожу на митинги, не втираю дичь", "хлопну бургер за здоровье Собянина" и "Москва – квинтэссенция интеллигентов и джамшутов".
"Сеть": клип Тимати и Гуфа о Москве не оценили
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