Гуф извинился за клип о Москве и заявил, что не знал про "выборы мэра"

Фото: instagram.com/therealguf

Рэпер Гуф извинился за клип на песню "Москва", выпущенный совместно с Тимати, и заявил, что не знал про "выборы мэра". Свое видеобращение музыкант опубликовал в Instagram.

Гуф признался, что шокирован потоком негатива после клипа. Он подчеркнул, что всегда читал рэп о Москве и будет делать это и в дальнейшем, а за политической ситуацией в стране не следит. "Я не знал, что у нас выборы мэра были позавчера", – заявил он.

Музыкант отметил, что просто пытался поздравить Москву с Днем города, и поклялся, что не получил за клип ни копейки.

"Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо. Я повелся", – добавил он

Клип Тимати и Гуфа "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 5,2 миллиона человек. Он собрал свыше 1,4 миллиона дизлайков. В комментариях к клипу пользователи YouTube назвали его "заказным". Тимати опроверг информацию, что клип проплачен. Затем он удалил видео, подчеркнув. что не хотел никого обидеть.

8 сентября в Москве прошли выборы депутатов Мосгордумы. Выборы мэра Москвы состоялись год назад.

