Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал нищенскими пенсии артистов в России. По его мнению, с учетом сегодняшних цен в стране они должны составлять 100–150 тысяч рублей, передает ИА "НСН".

"Пенсии, конечно, нищенские. Давайте смотреть правде в глаза: ну нельзя на это выжить! Даже на 100 тысяч рублей выжить невозможно при тех ценах, которые сегодня существуют. Я ради эксперимента как-то сам сел за руль – без водителя, без охраны. Выехал в город, заехал на парковку. Я за один день только на парковке потратил 3600 рублей! А у пожилых еще больше расходов, чем у молодежи, например на лекарства. И на что им лечиться?" – высказался продюсер.

Он также считает, что пенсия должна зависеть от выслуги лет и от участия в тех или иных событиях.

Многие российские артисты назвали журналистам размер своей пенсии. Например, у Юрия Лозы пенсия 12 тысяч рублей, у ведущей "Давай поженимся!" Розы Сябитовой – 14 тысяч рублей. Михаил Боярский получает пенсию 20 тысяч рублей, а телеведущая Елена Ханга – 23 тысячи.

В Госдуму был внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 2020 года. Данная инициатива принадлежит члену Совета Федерации Василию Иконникову.

В случае принятия документа расходы пенсионного фонда РФ в 2020 году возрастут на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году – на 426,4 миллиарда, в 2022 году – на 524,6 миллиарда.

Сообщается, что правительство России не поддержало инициативу сенатора. В кабмине отметили, что документ представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ – законопроект не определяет источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.