Пригожин оценил идею Билана снова ехать на "Евровидение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал идею участия Димы Билана в конкурсе "Евровидение".

"Я не понимаю, зачем: он уже был и первый, и второй. При всем моем отношении к нему и любви, как к артисту, если бы меня спросили – я был бы категорически против. В этом есть определенная глупость (…) Биться за "Евровидение" звезде такого калибра, мне кажется, не фасон. Надо дать дорогу ребятам молодым, кто еще не был, кому этот пиар нужен", – цитирует ИА "НСН" продюсера.

Билан во время интервью на ток-шоу "Алена, блин!" высказался в поддержку системы национального отбора, в рамках которой участника конкурса выбирали бы зрители. Он также отметил, что и сам размышляет об участии в "Евровидении-2020".

Артист дважды представлял Россию на песенном конкурсе. В 2006 году в Афинах с песней "Never let you go" он занял второе место. В 2008 году в Белграде он одержал победу с песней "Believe me". В 2012 году Билан вновь подал заявку на конкурс – на этот раз в дуэте с экс-участницей группы t.A.T.u. Юлией Волковой. Однако в ходе национального отбора они уступили по баллам "Бурановским бабушкам".

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме. Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая. Право на проведение конкурса Нидерланды получили после победы Дункана Лоуренса в 2019 году в Тель-Авиве.