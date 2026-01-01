Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 2 беспилотника ВСУ. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр уточнил, что БПЛА были сбиты на подлете к Москве. Сейчас на месте падения фрагментов находятся экстренные службы.

Массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столичный регион началась в ночь на 1 января. В темное время суток ПВО удалось нейтрализовать 9 дронов.

Остальные попытки возобновили примерно в 19:00 по московскому времени. За этот период градоначальник сообщил о ликвидации 18 летательных аппаратов.

На фоне подлетов БПЛА столичные аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково объявили о временной приостановке деятельности. В свою очередь, Шереметьево в настоящее время принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.