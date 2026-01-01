Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших в сторону Москвы БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 4 беспилотников. Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил глава города.

Спустя время градоначальник заявил об уничтожении еще 3 БПЛА.

На фоне продолжающихся атак на столичный регион аэропорт Внуково объявил о временной приостановке деятельности, указал представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

В свою очередь, Шереметьево в настоящее время принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, добавил он. В связи с этим представитель федерального агентства воздушного транспорта предупредил о возможных изменениях в расписании некоторых рейсов.

С ночи 1 января ПВО Минобороны России пресекли попытки атаки более 20 дронов ВСУ. Первые 9 были сбиты в ночное время суток, после чего подлеты возобновились вечером.

В частности, с 19:00 по московскому времени Собянин сообщил о нейтрализации 11 вражеских беспилотников. Последние 5 перехватили в 19:56.