Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент вместе с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым и военными, которым были вручены медали "Золотая Звезда" и ордена Мужества, почтил память павших солдат минутой молчания.

Церемония возложения венка завершилась торжественным маршем роты почетного караула и оркестра.

Глава государства 23 февраля ежегодно приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня почтить память погибших солдат.

В этот же день Путин вручил медали "Золотая Звезда" военным, которым было присвоено звание Героя России. Церемония награждения прошла в Представительском кабинете Кремля.

В числе тех, кто получил награды, был генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король и старший лейтенант Владимир Силенко.

Кроме того, высшего звания были удостоены полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Помимо этого, Путин вручил ордена Мужества подполковнику Николаю Нетесову и полковнику Александру Рукосуеву.

Российский лидер поздравил всех военнослужащих с праздником, а также с полученными госнаградами. Он поблагодарил солдат за службу Отечеству и попросил всегда помнить об ответственности за судьбы подчиненных.

