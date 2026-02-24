Форма поиска по сайту

24 февраля, 17:55

Общество
Основатель "Додо Пиццы" призвал остановить травлю управляющей из Челябинска из-за собаки

"Мы все можем ошибаться": как "Додо Пицца" ответила клиентам после скандала с собакой

Пользователи Сети потребовали разобраться в ситуации вокруг одной из пиццерий сети "Додо" в Челябинске, где управляющая уволила сотрудника после помощи бездомной собаке. Инцидент также прокомментировал основатель сети общепита. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Кто укроет собаку, пойдет за собакой"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Скандал вокруг пиццерии сети "Додо" в Челябинске разгорелся 23 февраля. В Сети появилась информация, что управляющая уволила курьера, который укрыл бездомную собаку от мороза.

Теперь уже бывший сотрудник заведения Михаил рассказал РЕН-ТВ, что Додобоня около 1,5 года жила у пиццерии: неравнодушные работники подкармливали пса и помогали пережить холода. При этом, по словам мужчины, посетители благосклонно реагировали на дворнягу и с пониманием относились к тому, что периодически она "гостит" возле точки общепита.

Однако с приходом новой управляющей в начале февраля порядки в заведении якобы изменились: работникам запретили заботиться о животном. В один из дней Михаил решился нарушить предписания начальства, потому что увидел лежащую перед входом дворнягу, которая была покрыта снегом. По словам экс-сотрудника пиццерии, он решил накрыть животное фирменным пледом. Поступок курьера попал на камеры: в тот же день его вызвали к управляющей и объявили о расторжении трудового договора, сославшись на нарушение внутренних правил, заявил Михаил.

Помимо этого, в Сети также появился скрин сообщения от управляющей, адресованного сотрудникам.

Следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой. Я предупредила последний раз. Хотите ей помочь, заберите домой!
из переписки управляющей заведения с сотрудниками

Один из блогеров, который привлек внимание к ситуации, заявил в своем ролике, что управляющая также внесла уволенного курьера в "черные списки" и он якобы теперь не сможет найти работу в общепите.

Реакция в интернете оказалась резко негативной. Пользователи призвали "отменить" заведение и заявили о намерении бойкотировать точки сети, а также потребовали уволить управляющую.

"Неподобающая рабочая коммуникация"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В ответ на общественный резонанс в официальных аккаунтах пиццерии появилось сообщение, что прекращение отношений с курьером планировалось "еще до ситуации с собакой" и якобы он был уволен не из-за "заботы о животных".

Также в посте было указано, что компания пристроит бездомного пса в приют и возьмет его содержание на себя. Запись собрала более 15 тысяч комментариев, причем большинство из них негативные. Некоторые пользователи сочли аргументы компании несостоятельными, а поступок управляющей – непростительным и продолжили требовать для нее наказания.

Позже в пиццерии сообщили, что Додобоня уже обживается в одном из специализированных заведений Челябинска. Кроме того, СЕО компании Дмитрий Соловьев принес Михаилу "искренние извинения за излишне резкий тон". Также в посте указано, что руководство постарается "уважительно и по-человечески" уладить ситуацию с уволенным курьером и он не будет оштрафован за плед, которым укрыл замерзающую собаку.

Кроме того, было принято решение временно отстранить от работы управляющую.

"Сейчас она и ее семья испытывает серьезное давление – в первую очередь мы окажем им поддержку. А решение о сотрудничестве с управляющей будем принимать уже после того, как уладим все дела с собакой и убедимся, что она нашла новый дом. Мы все можем ошибаться", – уточнил Соловьев.

В свою очередь, основатель сети пиццерий Федор Овчинников написал в соцсетях, что сотрудники компании и он лично теперь несут ответственность за судьбу Додобони. Однако предприниматель попросил комментаторов в соцсетях "не судить управляющую пиццерией в Челябинске, не зная подробностей".

Я думаю, Юля (имя управляющей. – Прим. ред.) точно не хотела причинить вред собаке, и каждый может ошибиться, при этом работа управляющей эмоционально совсем непростая. При этом я ни в коем случае не оправдываю хамство, грубость, агрессию. Это неприемлемо, и, если это было, мы, безусловно, не оставим просто так.
Федор Овчинников
предприниматель, основатель сети предприятий быстрого питания "Додо Пицца"

Позже Овчинников в своих соцсетях лично принес извинения уволенному курьеру "за грубую неподобающую рабочую коммуникацию управляющей пиццерией".

"Честно говоря, я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию и, возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных", – отметил предприниматель.

Однако в разговоре с Москвой 24 Овчинников подтвердил, что "договор с курьером расторгли не из-за случая с собакой", а из-за "ряда накопившихся претензий". Помимо этого, основатель сети уточнил, что инцидент подтолкнул его к решению сделать пиццерии pet-friendly – местом, куда можно приходить с домашними питомцами.

Бизнесмен добавил, что отныне помощь приютам для животных будет носить системный характер и осуществляться "на уровне всей сети". Он также пообещал оказать "на постоянной основе финансовую и информационную поддержку" заведению, в котором пока содержится Додобоня.

Предприниматель также призвал прекратить травлю управляющей, подчеркнув, что ответственность лежит не столько на ней, сколько на компании в целом, которая не решала вопрос с бездомным животным системно, а пыталась заменить собой приют.

При этом что конкретно будет дальше с Додобоней, пока неизвестно. По мнению Елены – основательницы приюта, куда попала собака, животное может остаться там навсегда. Это связано с тем, что для семьи пес "слишком дикий". В группе учреждения также указано, что несколько семей уже изъявили желание взять Додобоню к себе, но волонтеры предупреждают о сложностях в адаптации таких питомцев к жизни вне улицы.

