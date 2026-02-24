Основатель "Додо Пиццы" призвал остановить травлю управляющей из Челябинска из-за собаки

Пользователи Сети потребовали разобраться в ситуации вокруг одной из пиццерий сети "Додо" в Челябинске, где управляющая уволила сотрудника после помощи бездомной собаке. Инцидент также прокомментировал основатель сети общепита. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Кто укроет собаку, пойдет за собакой"

Скандал вокруг пиццерии сети "Додо" в Челябинске разгорелся 23 февраля. В Сети появилась информация, что управляющая уволила курьера, который укрыл бездомную собаку от мороза.

Теперь уже бывший сотрудник заведения Михаил рассказал РЕН-ТВ, что Додобоня около 1,5 года жила у пиццерии: неравнодушные работники подкармливали пса и помогали пережить холода. При этом, по словам мужчины, посетители благосклонно реагировали на дворнягу и с пониманием относились к тому, что периодически она "гостит" возле точки общепита.

Однако с приходом новой управляющей в начале февраля порядки в заведении якобы изменились: работникам запретили заботиться о животном. В один из дней Михаил решился нарушить предписания начальства, потому что увидел лежащую перед входом дворнягу, которая была покрыта снегом. По словам экс-сотрудника пиццерии, он решил накрыть животное фирменным пледом. Поступок курьера попал на камеры: в тот же день его вызвали к управляющей и объявили о расторжении трудового договора, сославшись на нарушение внутренних правил, заявил Михаил.

Помимо этого, в Сети также появился скрин сообщения от управляющей, адресованного сотрудникам.





из переписки управляющей заведения с сотрудниками Следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой. Я предупредила последний раз. Хотите ей помочь, заберите домой!

Один из блогеров, который привлек внимание к ситуации, заявил в своем ролике, что управляющая также внесла уволенного курьера в "черные списки" и он якобы теперь не сможет найти работу в общепите.

Реакция в интернете оказалась резко негативной. Пользователи призвали "отменить" заведение и заявили о намерении бойкотировать точки сети, а также потребовали уволить управляющую.

"Неподобающая рабочая коммуникация"

В ответ на общественный резонанс в официальных аккаунтах пиццерии появилось сообщение, что прекращение отношений с курьером планировалось "еще до ситуации с собакой" и якобы он был уволен не из-за "заботы о животных".

Также в посте было указано, что компания пристроит бездомного пса в приют и возьмет его содержание на себя. Запись собрала более 15 тысяч комментариев, причем большинство из них негативные. Некоторые пользователи сочли аргументы компании несостоятельными, а поступок управляющей – непростительным и продолжили требовать для нее наказания.

Позже в пиццерии сообщили, что Додобоня уже обживается в одном из специализированных заведений Челябинска. Кроме того, СЕО компании Дмитрий Соловьев принес Михаилу "искренние извинения за излишне резкий тон". Также в посте указано, что руководство постарается "уважительно и по-человечески" уладить ситуацию с уволенным курьером и он не будет оштрафован за плед, которым укрыл замерзающую собаку.

Кроме того, было принято решение временно отстранить от работы управляющую.

"Сейчас она и ее семья испытывает серьезное давление – в первую очередь мы окажем им поддержку. А решение о сотрудничестве с управляющей будем принимать уже после того, как уладим все дела с собакой и убедимся, что она нашла новый дом. Мы все можем ошибаться", – уточнил Соловьев.

В свою очередь, основатель сети пиццерий Федор Овчинников написал в соцсетях, что сотрудники компании и он лично теперь несут ответственность за судьбу Додобони. Однако предприниматель попросил комментаторов в соцсетях "не судить управляющую пиццерией в Челябинске, не зная подробностей".



Федор Овчинников предприниматель, основатель сети предприятий быстрого питания "Додо Пицца" Я думаю, Юляточно не хотела причинить вред собаке, и каждый может ошибиться, при этом работа управляющей эмоционально совсем непростая. При этом я ни в коем случае не оправдываю хамство, грубость, агрессию. Это неприемлемо, и, если это было, мы, безусловно, не оставим просто так.

Позже Овчинников в своих соцсетях лично принес извинения уволенному курьеру "за грубую неподобающую рабочую коммуникацию управляющей пиццерией".

"Честно говоря, я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию и, возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных", – отметил предприниматель.

Однако в разговоре с Москвой 24 Овчинников подтвердил, что "договор с курьером расторгли не из-за случая с собакой", а из-за "ряда накопившихся претензий". Помимо этого, основатель сети уточнил, что инцидент подтолкнул его к решению сделать пиццерии pet-friendly – местом, куда можно приходить с домашними питомцами.

Бизнесмен добавил, что отныне помощь приютам для животных будет носить системный характер и осуществляться "на уровне всей сети". Он также пообещал оказать "на постоянной основе финансовую и информационную поддержку" заведению, в котором пока содержится Додобоня.

Предприниматель также призвал прекратить травлю управляющей, подчеркнув, что ответственность лежит не столько на ней, сколько на компании в целом, которая не решала вопрос с бездомным животным системно, а пыталась заменить собой приют.

При этом что конкретно будет дальше с Додобоней, пока неизвестно. По мнению Елены – основательницы приюта, куда попала собака, животное может остаться там навсегда. Это связано с тем, что для семьи пес "слишком дикий". В группе учреждения также указано, что несколько семей уже изъявили желание взять Додобоню к себе, но волонтеры предупреждают о сложностях в адаптации таких питомцев к жизни вне улицы.