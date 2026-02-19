Ученые выяснили, что собаки способны вести "разговор" с человеком

Группа американских исследователей выяснила, что собаки не только понимают человеческую речь, но и способны вести "разговор" с человеком. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Когда-то на цирковых подмостках был популярен номер "собака-математик". Дрессировщик писал на доске простые математические примеры, а животное "решало" их, озвучивая ответ лаем. На самом деле это было всего лишь трюком: человек подавал собаке незаметные сигналы, в ответ на которые она лаяла. Если на доске было написано "2+2=?", то дрессировщик с помощью незаметного свистка подавал четыре ультразвуковых сигнала, и после каждого из них следовало бодрое "гав".

Однако в последнее время в Сети стали очень популярными ролики, в которых собаки общаются с хозяевами с помощью интерактивных панелей – так называют специальные устройства с большими кнопками, при нажатии на которые из динамиков воспроизводятся слова. Например, в 2019 году логопед из Сан-Диего Кристина Хангер начала учить свою собаку Стеллу пользоваться таким прибором. Довольно быстро питомец знала более 50 слов и даже могла составлять из них комбинации, нажимая нужные клавиши – вроде "играть" + "на улице", "еда" + "сейчас" и так далее. Некоторые собаки оказались еще более талантливыми: овчарка Банни из Вашингтона оказалась способна составлять предложения, комбинируя до пяти различных слов.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/hunger4words

Ученые с факультета когнитивистики Калифорнийского университета в Сан-Диего задались целью выяснить, что это: сознательное формулирование мысли, результат дрессировки или так называемый эффект Умного Ганса. В конце XIX века немецкий учитель Вильгельм фон Остен решил преподавать математику своему коню Гансу и очень быстро достиг удивительных результатов: "ученик" не просто озвучивал числа, написанные на доске, стуком копыта по полу, но даже решал довольно сложные уравнения! Остен стал возить коня по всей стране, давая представления, пока германское министерство образования не решило провести независимое исследование. Оказалось, что Ганс давал правильные ответы, только если видел хозяина, причем было важно, чтобы сам Остен знал правильный ответ. Комиссия заподозрила мошенничество, но выяснилась еще более удивительная вещь: животное "считывало" ответы с лица и тела. Конь замечал малейшие изменения в позе и мимике человека, продолжая выстукивать ответ до тех пор, пока спрашивающий не расслаблялся, услышав верное число.



Но вернемся к хвостатым. Ученые запустили проект "Общение с собаками", в котором участвуют около 10 000 собак, а также 700 кошек из 47 стран. Это крупнейшее в истории гражданской науки исследование коммуникации животных. Хозяева снимают на видео, как их питомцы пользуются коммуникационными панелями, а к самым талантливым из них исследователи приезжают лично, чтобы провести эксперименты.

Предварительные результаты показывают, что некоторые собаки действительно понимают значение слов. Например, такие сочетания, как "на улице" + "туалет" или "еда" + "вода", встречаются чаще, чем можно было бы предположить. Около 65 собак регулярно используют 100 и более кнопок, хотя в среднем на одного питомца приходится девять клавиш. Многие используют всего три-четыре кнопки, а некоторые вообще теряют интерес к ним.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В целом собаки часто используют такие слова, как "еда", "игрушка" и "на улицу". Многие предпочитают говорить "сейчас" и не ждать, пока наступит "потом". А некоторые из них придумывают свои фразы. Пудель Молли говорила "вода" + "кость", чтобы попросить лед, с которым она любила играть. Когда ей установили отдельную кнопку "лед2", Молли стала пользоваться ей, а не сочетанием из двух кнопок.

Исследователи делают вывод, что у собак на самом деле есть когнитивные способности. Они, несомненно, ниже, чем у приматов, но все же оспаривать их существование невозможно. И если вам кажется, что ваш пес понимает каждое ваше слово, возможно, так оно и есть.

Хотя…

