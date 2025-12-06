Форма поиска по сайту

06 декабря, 00:01

Наука
СМИ: в Чернобыле нашли черный гриб, питающийся радиацией

Радиоактивная жизнь: что известно о найденном в Чернобыле черном грибе

Интернет-издания пишут о том, что в Чернобыле нашли питающийся радиацией черный гриб. Подробности искал научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: 123RF.com/helios8

О том, что в районах, окружающих Чернобыльскую АЭС, на которой в 1986 году произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики, природа за прошедшие почти 40 лет претерпела значительные изменения, не писал только ленивый.

Сообщения эти можно разделить на две основные категории: страшилки о мутантах и редкие научные работы. В светящихся крыс и собак с синей шерстью, бродящих в зоне отчуждения, человеку с критическим мышлением верится с большим трудом. А вот информация о биохимических изменениях в клетках местных растений или плесени такого ажиотажа, конечно, не вызывает, хотя и заслуживает более внимательного изучения. Новость, о которой идет речь сегодня, является, несомненно, научной, но при этом сопровождается заголовками из серии "В Чернобыле нашли новую форму радиоактивной жизни!" и рассказывает об исследованиях, проведенных довольно давно.

Фото: sciencealert.com

Все началось в 1991 году, когда группа ученых под руководством микробиолога Нелли Ждановой отправилась в Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы выяснить, сохранилась ли жизнь вокруг разрушенного реактора. Там исследователи с удивлением обнаружили целое сообщество грибов, насчитывающее 37 видов. Все они были преимущественно темными или черными из-за высокого содержания пигмента меланина. Больше всего образцов представляли собой черный гриб Cladosporium sphaerospermum, причем именно у них был самый высокий уровень радиоактивного загрязнения.

Несколько лет спустя радиофармаколог Екатерина Дадачева и иммунолог Артуро Касадевалл из американского Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна опубликовали результаты исследования, согласно которым этому виду, в отличие от других организмов, никак не вредит ионизирующее излучение – так называют потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

Вообще ионизация может разрушать молекулы, препятствовать биохимическим реакциям и даже разрушать ДНК. Но C. sphaerospermum оказался на удивление устойчивым и даже лучше рос, когда его облучали. В результате Дадачева и Касадевалл предположили, что в клетках гриба действует механизм, аналогичный фотосинтезу, – они дали ему название радиосинтез. Гриб, судя по всему, улавливал излучение и преобразовывал его в энергию, при этом меланин, содержащийся в его клетках, выполнял ту же функцию, что и светопоглощающий пигмент хлорофилл.

Фото: depositphotos/3DSculptor

Следующий этап исследований наступил в 2022 году, когда C. sphaerospermum решили запустить в космос. Его разместили на внешней поверхности МКС, где он подвергался воздействию космической радиации. Датчики, расположенные под грибом, показали, что он действительно поглощает радиацию. Это наблюдение позволило инженерам разработать крайне интересный проект: они предложили сделать из C. sphaerospermum радиационную защиту для космических кораблей. В самом деле, это было бы намного дешевле и легче, чем все известные сегодня способы защиты от радиации. Мало того, гриб, оставаясь живым, мог бы самостоятельно заращивать возможные повреждения.

Но на самом деле механизм радиосинтеза до сих пор относится к разделу предположений. Весомых доказательств тому, что C. sphaerospermum именно питается радиацией, а не просто способен противостоять ей какое-то время, не существует. Но ученые не исключают, что в будущем их теория подтвердится. И тогда, вероятно, орбитальные аппараты будут покрывать живым "бронежилетом", состоящим из грибов.

Хотя...

Гринько Николай

наукаистории

