Биолог Хряпин: насекомые на новогодней елке живут под корой или на хвойных ветках

Новогодние живые елки становятся рассадником опасных клещей в квартирах, сообщили некоторые СМИ. Действительно ли эти насекомые способны пробраться в жилище и навредить хозяевам, разбиралась Москва 24.

Дерево с сюрпризом?

Россияне начали жаловаться на нашествие клещей, которые прервали спячку из-за аномально теплой зимы и начали паразитировать на новогодних елках. По данным СМИ, паукообразные попадают в дома вместе с живыми деревьями. Наиболее вероятными местами их укрытия являются трещины в коре ствола и хвойные иголки. Подобные случаи уже были зарегистрированы в центральных регионах РФ.

Пробираясь в квартиру, членистоногие якобы отогреваются и начинают перемещаться. Более того, такие "елочные" паразиты способны укусить человека, что станет причиной заражения энцефалитом, анаплазмозом и боррелиозом (болезнь Лайма). При этом из-за схожей коричневой окраски паукообразных нередко путают с жуками-короедами, сообщили СМИ.

Однако энтомолог Александр Каширский рассказал Москве 24, что журналисты опубликовали фотографии не клещей, а тли.





Александр Каширский энтомолог Можно назвать пару визуальных признаков, доказывающих это. Во-первых, даже на снимке видно, что у особи шесть конечностей, в то время как у клеща их восемь. Во-вторых, даже на такой некачественной фотографии заметны усики, торчащие вперед, а у паукообразных, к которым относятся клещи, их в принципе не бывает.

Эксперт объяснил, что тля питается соками различных растений в зависимости от своего вида. Существуют и живущие в том числе на хвойных деревьях.

"Оказавшись в тепле, они могут активизироваться и начать ползать. Однако в квартире они обречены на гибель и не могут причинить никакого вреда ни людям, ни даже комнатным растениям. Они специализируются на питании хвойными видами, а не на той флоре, которые обычно выращивается в домах", – рассказал эксперт.

Он добавил, что в теплой квартире такие насекомые быстро погибают из-за слишком сухого для них воздуха. Поскольку их нежный покров тела чувствителен к влажности, тля просто высыхает, объяснил Каширский.

"Когда живое растение попадает в дом, вместе с ним совершенно случайно может быть занесено множество мелких организмов, но, как правило, они совершенно не опасны для человека. Те же клещи, которые кусают людей, – иксодовые. Они обитают не на елках, а в лесной подстилке, следовательно, вероятность занести их с елки крайне мала", – отметил Каширский.

"Не выживут в таких условиях"

Биолог, энтомолог Роман Хряпин отметил, что при большом желании всевозможных жучков можно обнаружить во время выбора елки.

"Искать их следует под корой и на хвойных ветках, а именно на иголках и побегах. Однако вопрос заключается в том, хватит ли у покупателя терпения для столь детального изучения всего дерева", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Он добавил, что все зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается. Соответственно, обнаружение становится достаточно проблематичным: если они сидят на ветках или прячутся под кусками коры, то не будут шевелиться.

Что касается примеров насекомых, на елке могут встречаться как специфические виды, которые используют растение в пищу, так и чисто случайные. В частности, там встречаются такие виды, как тля или хермесы, отметил Хряпин.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Если случайно принести жучков, обитающих на елках, в дом, они не выживут в таких условиях. Значительная часть лесных насекомых, особенно обитающих на хвойных растениях, не приспособлена к жизни внутри помещения. Они могут погибнуть сразу, а могут прожить, например, несколько дней.

При этом каких-либо проблем насекомые не принесут. Они приспособлены к жизни в лесу и не являются синантропными вредителями вроде тараканов или постельных клопов, которые могли бы что-то испортить, заключил специалист.

