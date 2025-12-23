Форма поиска по сайту

23 декабря, 11:49

Общество

"Елочные" клещи появились в квартирах россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Елочные" клещи появились в российских квартирах. Из-за теплой зимы паразиты раньше вышли из спячки, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным журналистов, в центральных регионах страны наблюдается фаза активности хвойных клещей, которых заносят в дома вместе с живыми елями, купленными на базарах. Насекомых находили в квартирах в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Утверждается, что в связи с отсутствием холодов клещи впадали в кратковременную диапаузу, которая быстро прервалась. При потеплении они начали перемещаться на хвойные деревья.

"В прогретых квартирах клещи "оттаивают" и расползаются, кусая человека. Укус "клеща-елочника" может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом. Опасных паразитов часто путают с жучками-короедами из-за схожего коричневого цвета. Чаще всего клещи прячутся в трещинах ствола и иголочках ели", – указал телеграм-канал.

Для проверки дерева на зараженность рекомендуется оставить его "отогреваться" в изолированном месте на 12–24 часа. Кроме того, перед заносом новогоднего дерева в квартиру следует его интенсивно встряхнуть.

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Парецкая рассказала о пылевых клещах, которые живут в матрасах и подушках. По ее словам, экскременты паукообразных могут вызвать у людей аллергию, однако сами по себе клещи не представляют опасности, поскольку питаются отмершими частичками кожи.

общество

