Врач Парецкая: аллергия на пылевых клещей может вызывать кашель и удушье

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Аллергия на пылевых клещей может особенно ярко проявляться после пробуждения, так как они живут в матрасах и подушках. Об этом газете "Известия" заявила аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.

"Главный "виновник" аллергических реакций – это экскременты пылевых клещей, содержащие сильные аллергены Der p1 и Der f1", – пояснила Парецкая.

Сами по себе пылевые клещи не представляют опасности, они питаются отмершими частичками кожи, однако на их экскременты иммунная система человека реагирует достаточно сильно, что приводит к различным симптомам.

Специалист рассказала, что у каждого человека симптомы могут проявляться по-своему, с различной степенью интенсивности. Чаще всего возникают аллергический ринит и аллергический конъюнктивит. Иногда может появиться и сильная сыпь на теле, а в особо тяжелых случаях – удушье и кашель.

По словам Парецкой, аллергия часто может становиться причиной хронической усталости и снижения иммунитета. Порой симптомы сохраняются в течение долгого времени.

Для того чтобы защититься от пылевых клещей, специалист рекомендовала чаще стирать постельное белье – примерно раз в неделю при температуре 60 градусов. Также не стоит заправлять постель сразу после пробуждения, сделать это можно только через несколько часов. Не нужно забывать и про влажную уборку и проветривание помещения.

