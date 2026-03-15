15 марта, 23:26Мэр Москвы
Собянин сообщил о сбитии 114-го БПЛА на подлете к Москве более чем за сутки
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО сбили еще один БПЛА, который направлялся на Москву, написал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, отметил мэр.
Сбитый БПЛА стал 114-м уничтоженным дроном после начала атаки на Москву со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.