15 марта, 21:02Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ранее авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры безопасности были приняты в Шереметьево. Позднее их отменили.
До этого по согласованию работал аэропорт Внуково. После нормализации ситуации ограничения сняли.
Такие действия служб аэропортов были связаны с атакой БПЛА на Москву, которая началась в субботу, 14 марта. К настоящему моменту на подлете к столице ликвидированы 109 вражеских дронов.