Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры безопасности были приняты в Шереметьево. Позднее их отменили.

До этого по согласованию работал аэропорт Внуково. После нормализации ситуации ограничения сняли.

Такие действия служб аэропортов были связаны с атакой БПЛА на Москву, которая началась в субботу, 14 марта. К настоящему моменту на подлете к столице ликвидированы 109 вражеских дронов.