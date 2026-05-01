Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 08:06

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Временные ограничения сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Шереметьево.

"Аэропорт Шереметьево продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Информацию о рейсах пассажирам посоветовали узнавать через онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот при наличии такового у авиаперевозчика.

Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в периметре Шереметьево утром 1 мая. Пассажиров призывали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что вход в терминалы аэропорта Шереметьево с оружием и без перевозочных документов ограничат с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. Допуск таких пассажиров будет осуществляться только при наличии законных оснований для ношения, хранения и транспортировки оружия, а также необходимых перевозочных документов.

Читайте также


Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

