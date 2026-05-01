Временные ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

Временные ограничения сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Шереметьево.

"Аэропорт Шереметьево продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Информацию о рейсах пассажирам посоветовали узнавать через онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот при наличии такового у авиаперевозчика.

Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в периметре Шереметьево утром 1 мая. Пассажиров призывали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями для обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что вход в терминалы аэропорта Шереметьево с оружием и без перевозочных документов ограничат с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. Допуск таких пассажиров будет осуществляться только при наличии законных оснований для ношения, хранения и транспортировки оружия, а также необходимых перевозочных документов.

