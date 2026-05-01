01 мая, 09:05

Российская вакцина от меланомы дала первые результаты лечения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Небольшие сдвиги зафиксированы в анализах первого пациента, который получил вакцину для терапии меланомы. При этом основные иммунологические результаты еще впереди, сообщил в беседе с РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются", – отметил он.

По словам Гинцбурга, пациенту проведут еще около 10 введений вакцины. В настоящее время мужчина находится дома в Курской области. За ним следят специалисты регионального онкодиспансера.

Следующее введение препарата намечено между майскими праздниками.

Первый в России пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак" 1 апреля. Ее обладателем стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи.

Вместе с тем медики допускают ограниченность эффективности терапии, в связи с чем рассматривают применение персонализированного препарата как средство для контроля болезни.

Эксперты рассказали о системе помощи онкобольным в столице

Читайте также


Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

