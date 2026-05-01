Российская вакцина от меланомы дала первые результаты лечения

Небольшие сдвиги зафиксированы в анализах первого пациента, который получил вакцину для терапии меланомы. При этом основные иммунологические результаты еще впереди, сообщил в беседе с РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются", – отметил он.

По словам Гинцбурга, пациенту проведут еще около 10 введений вакцины. В настоящее время мужчина находится дома в Курской области. За ним следят специалисты регионального онкодиспансера.

Следующее введение препарата намечено между майскими праздниками.

Первый в России пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак" 1 апреля. Ее обладателем стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи.

Вместе с тем медики допускают ограниченность эффективности терапии, в связи с чем рассматривают применение персонализированного препарата как средство для контроля болезни.

