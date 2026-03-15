15 марта, 15:53Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты во Внуково и Шереметьево
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Подчеркивается, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
До этого обе авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства
Это было связано с атакой беспилотников на Москву. На фоне происходящего в Шереметьево предупреждали пассажиров о возможном длительном ожидании при обслуживании рейсов и корректировках в расписании полетов.