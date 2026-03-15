Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты во Внуково и Шереметьево

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Подчеркивается, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого обе авиагавани принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства

Это было связано с атакой беспилотников на Москву. На фоне происходящего в Шереметьево предупреждали пассажиров о возможном длительном ожидании при обслуживании рейсов и корректировках в расписании полетов.