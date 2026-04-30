Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

Новости

30 апреля, 20:07

Безопасность

Москвичей предупредили о мошенниках, притворяющихся коммунальщиками в праздники

В период майских праздников москвичам стоит быть особенно бдительными, поскольку мошенники придумали новую схему, в которой выдают себя за сотрудников коммунальных служб. Об этом предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, городские службы не проводят обходы квартир и плановые проверки в праздничные даты.

Визит они смогут совершить только в случае возникновения аварийной ситуации. Однако и в такой ситуации выезд осуществляется по согласованию времени.

"Призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это мошенники", – подчеркнул вице-мэр.

Зачастую жертвами подобных схем становятся пожилые люди и пенсионеры. Злоумышленники предлагают заменить счетчики, проверить газовые плиты или продать дорогостоящее оборудование, которое может быть опасным в использовании.

В связи с этим Бирюков обратил внимание на то, что информация о плановых проверках заранее размещается на информационных стендах в подъездах и на сайтах инженерных компаний. Помимо этого, уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб.

Ранее в Роскачестве предупредили о всплеске мошенничества в преддверии Дня Победы. Злоумышленники делают фальшивые сайты, которые внешне похожи на портал "Госуслуги". На таких сайтах аферисты предлагают оформить якобы социальную поддержку к празднику.

