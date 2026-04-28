Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 08:53

Роскачество предупредило о всплеске мошенничества в преддверии Дня Победы

Фото: depositphotos/Syda_Productions​

Всплеск активности мошенников выявлен в России в преддверии Дня Победы, 9 Мая. Злоумышленники делают фальшивые сайты, которые внешне похожи на портал "Госуслуги", сообщает ТАСС со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества.

По данным ведомства, на таких сайтах аферисты предлагают оформить якобы социальную поддержку к празднику. В зону риска попадают родственники участников спецоперации. Им злоумышленники обещают выплаты в размере от 50 до 200 тысяч рублей.

"Как и перед любыми значимыми датами, мошенники действуют по отработанной схеме: запугивают или заманивают обещаниями, торопят с решением и требуют ввести личные данные", – добавили в ведомстве.

Роскачество уточнило, что на поддельном сайте жертва вводит логин и пароль от своей учетной записи на "Госуслугах" и код из СМС. Зайдя в аккаунт, мошенникам становятся доступны все личные данные человека, в том числе паспортные, СНИЛС, сведения о кредитах и недвижимости. Их аферисты используют для того, чтобы выманивать средства у жертвы и ее близких, пояснили в ведомстве.

"О любых полагающихся выплатах необходимо узнавать только на официальных ресурсах, самостоятельно переходя на сайты через браузер. Никогда не вводите данные банковских карт, паспорта и коды из СМС на подозрительных сайтах", – заявило Роскачество.

Ранее россиян предупредили о фишинговых открытках ко Дню Победы. Под их видом мошенники могут начать рассылать вредоносные программы и поддельные ссылки. Таким образом они могут попытаться заразить устройство жертвы вирусами или похитить данные. Особенно насторожить должны APK-файлы, например "Открытка.jpg.apk" или "9maya.png.apk".

Мошенники стали обманывать россиян об оформлении семейной выплаты

