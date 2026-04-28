Россиянку освободили в Мьянме из мошеннического call-центра

Гражданку России освободили в Мьянме из мошеннического call-центра после совместной операции российских и местных правоохранительных органов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на посольство РФ в республике.

По данным дипмиссии, в операции участвовали сотрудники российского посольства, представитель МВД России во Вьетнаме, аккредитованный также в Мьянме и Лаосе, а также мьянманские силовые структуры. Россиянку удалось освободить 20 апреля.

Дипломаты уточнили, что в начале апреля женщина прибыла в Янгон в поисках работы. Позже неизвестные вывезли ее в район Мьявади у границы с Таиландом, где предложили трудоустройство в одном из мошеннических call-центров.

Участвовать в преступной деятельности россиянка отказалась и обратилась за помощью в МВД России. После этого были оперативно организованы мероприятия по ее освобождению.

Ранее сообщалось о похищении еще трех граждан России в Мьянме. Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов выразил обеспокоенность тем, что десятки россиян могут находиться в подобных мошеннических call-центрах, куда их доставляют торговцы людьми из Таиланда.