Сериал "Метод-3" удален с онлайн-площадок по требованию РКН

Третий сезон сериала "Метод" исчез с онлайн-платформ "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу первой площадки.

Как уточняется, РКН в своем предписании сослался на Минкульт, который нашел в ленте материалы, которые подрывают традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание.

"В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" сервис обязан удалить контент в течение 24 часов после получения официального требования", – добавили в "Кинопоиске".

В настоящее время третий сезон действительно недоступен для просмотра на вышеуказанных сервисах. При этом два первых все еще остаются открытыми.

Соответствующую информацию подтвердил гендиректор и продюсер кинокомпании Zoom Production Владимир Маслов в своем телеграм-канале. Он уточнил, что были запрошены разъяснения по поводу того, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены.

Однако на данный момент отправленные в ответ документы не содержат конкретных формулировок. Эта ситуация, как подчеркнул Маслов, создает неопределенность и затрудняет понимание границ допустимого, из-за чего становится невозможно работать в жанре "предсказуемо и ответственно".

Вместе с тем гендиректор обратил внимание на то, что сериал "Метод" является художественным произведением, герои и события которого вымышлены и не направлены на популяризацию или романтизацию реальных преступников.

"Это жанровое кино 18+, которое работает с тяжелыми темами – природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять. Так устроен весь жанр – и "Метод-3" в этом смысле не отличается ни от своих же первых сезонов, которые показывали на федеральных каналах, ни от "Чикатило", ни от "Фишера", "Декстера", "Ганнибала", "Страха над Невой" и любых других представителей жанра", – пояснил он.

Маслов добавил, что для индустрии важно знать правила работы с подобным контентом, поскольку, если критерии остаются неясными, под угрозой оказывается не только судьба конкретного проекта, но и все жанровое кино.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал "Кинопоиск", "Иви", а также видеосервис Wink за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (относится к ЛГБТ, движение признано в России экстремистским и запрещено). Постановления были вынесены по статье 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения").

В частности, сумма взыскания с "Кинопоиска" составила 3,5 миллиона рублей, а с "Иви" и компании ООО "Рестрим Медиа", являющейся правообладателем Wink, – по 3 миллиона.