11 февраля, 10:31Технологии
"Кинопоиск", "Иви" и Wink оштрафованы на 9,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Фото: 123RF.com/bondd
Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви", а также видеосервис Wink на общую сумму 9,5 миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (относится к ЛГБТ, движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости.
Постановления были вынесены 10 февраля по статье 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения").
В частности, сумма взыскания с "Кинопоиска" составила 3,5 миллиона рублей, а с "Иви" и компании ООО "Рестрим Медиа", являющейся правообладателем Wink, – по 3 миллиона.
Данные платформы уже получали административные протоколы по аналогичной статье в середине января. В частности, их составили против гендиректора "Кинопоиска" Александра Дунаевского, менеджера Wink Вячеслава Попова, замгендиректора "Иви" Ивана Гринина.
Тогда же под санкции подпали директор по продажам "Амедиатеки" Алексей Зиновьев, глава "24 ТВ" Владислав Дубров и руководитель департамента медийного контента "Билайна" Ирина Терехова.
Вместе с тем нарушение статьи о пропаганде движения ЛГБТ вменяли также кинокомпании "Стар Медиа ТВ". Тогда суд постановил выплатить штраф в виде 3 миллионов рублей.