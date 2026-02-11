"Кинопоиск", "Иви" и Wink оштрафованы на 9,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: 123RF.com/bondd

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви", а также видеосервис Wink на общую сумму 9,5 миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (относится к ЛГБТ, движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости.

Постановления были вынесены 10 февраля по статье 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения").

В частности, сумма взыскания с "Кинопоиска" составила 3,5 миллиона рублей, а с "Иви" и компании ООО "Рестрим Медиа", являющейся правообладателем Wink, – по 3 миллиона.

Данные платформы уже получали административные протоколы по аналогичной статье в середине января. В частности, их составили против гендиректора "Кинопоиска" Александра Дунаевского, менеджера Wink Вячеслава Попова, замгендиректора "Иви" Ивана Гринина.

Тогда же под санкции подпали директор по продажам "Амедиатеки" Алексей Зиновьев, глава "24 ТВ" Владислав Дубров и руководитель департамента медийного контента "Билайна" Ирина Терехова.

Вместе с тем нарушение статьи о пропаганде движения ЛГБТ вменяли также кинокомпании "Стар Медиа ТВ". Тогда суд постановил выплатить штраф в виде 3 миллионов рублей.