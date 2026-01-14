Форма поиска по сайту

14 января, 17:44

Общество

Менеджеры 7 онлайн-кинотеатров в РФ могут получить штрафы за пропаганду ЛГБТ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мировой судебный участок № 374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные протоколы против менеджеров 7 онлайн-кинотеатров за пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

В частности, гендиректору "Кинопоиска" Александру Дунаевскому, менеджеру Wink Вячеславу Попову, замгендиректора "Иви" Ивану Гринину, директору по продажам "Амедиатеки" Алексею Зиновьеву, директору "24ТВ" Владиславу Дуброву и директору департамента медийного контента "Билайна" Ирине Тереховой вменяется пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Тем временем в отношении программного директора и замглавы "Цифрового телевидения" Алексея Берната зарегистрирован протокол о распространении среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Дата рассмотрения дел пока не назначена. По указанным статьям КоАП России должностным лицам грозят штрафы в размере от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее Таганский районный суд столицы оштрафовал видеосервис "Кинопоиск" на 3 миллиона рублей. Причиной стала пропаганда ЛГБТ.

До этого такую же сумму штрафа по аналогичной статье назначили кинокомпании "Стар Медиа ТВ".

судыобщество

