Кинокомпания "Стар Медиа ТВ" оштрафована на 3 млн рублей

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Суд Москвы признал кинокомпанию "Стар Медиа ТВ" виновной в пропаганде движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Компанию привлекли к административной ответственности по статье 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол") и постановили выплатить штраф в виде 3 миллионов рублей.

Ранее аналогичное решение о штрафе на 3 миллиона рублей было принято в отношении "Кинопоиска". Сервис также оказался виновен на 7 миллионов рублей за пропаганду педофилии.