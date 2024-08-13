РКН заблокировал новую версию сайта "Фикбук"

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Роскомнадзор заблокировал новую версию сайта "Книга фанфиков" ("Фикбук"), где публикуются любительские произведения на основе популярных франшиз. Об этом сообщается на сервисе РКН для проверки ограничений доступа к сайтам.

По данным РИА Новости, Роскомнадзор неоднократно направлял владельцам платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения (ЛГБТ-движения признано экстремистским и запрещено в России). Несмотря на предупреждения владельцы сайта удаляли запрещенную информацию с одних страниц, а затем переносили данные на другие. В связи с этим Роскомнадзор электронный ресурс заблокировал.

До этого "Фикбук" сообщал, что запрещенные материалы были убраны для пользователей из России. При этом для посетителей из других стран разделы сайта доступны без изменений. Такое заявление было сделано создателями сайта после блокировки ресурса.

