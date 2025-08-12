Суд оштрафовал "Кинопоиск" на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" по решению Таганского районного суда Москвы оштрафован на 3 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Таким образом, сервис признали виновным в соответствии с частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ.

Ранее столичный суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 миллиона рублей. Причиной наказания послужил отказ удалить запрещенный контент. В данный момент задолженность платформы по штрафам превышает 23,5 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что игровая платформа Roblox удалила три материала с пропагандой ЛГБТ, которые относились к персонажам или атрибутике запрещенного сообщества.