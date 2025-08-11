Суд Москвы вновь оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб

Фото: 123RF/diy13

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Мессенджер признали виновным в соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

В предыдущий раз Telegram выписывали штраф на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей. Инстанция признала компанию виновной в правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ.

К настоящему моменту задолженность мессенджера по штрафам превышает 23,5 миллиона рублей. В период с января 2023 по июль 2025 года в отношении мессенджера были открыты 12 исполнительных производств.

Среди долгов Telegram отмечается штраф в 4 миллиона рублей, который назначили после отказа Telegram удалить недостоверную информацию о российских военных на территории Украины.