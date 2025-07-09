Telegram оштрафован на 7 млн руб за неисполнение обязанностей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 7 миллионов рублей за неисполнение обязанностей. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция признала компанию виновной в правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ.

В мае суд оштрафовал на 4 миллиона рублей Telegram за отказ удалить каналы, занимающиеся пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Специалисты Роскомнадзора выявили 10 каналов, посвященных однополым сексуальным отношениям.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявлял, что если Telegram будет следовать законам государства, в котором он "так активно работает", то не придется прибегать к крайним мерам, таким как блокировка мессенджера.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опровергал слухи о планах замедлить Telegram на территории России.

