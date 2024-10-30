Telegram оштрафован на 4 млн рублей из-за каналов с призывами отделить Урал от России

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Мессенджер Telegram оштрафован Таганским судом Москвы на 4 миллиона рублей из-за неудаления каналов, в которых распространялись призывы отделить Урал от России, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В документе указано, что Роскомнадзор ранее обращался к социальной сети с просьбами удалить подобные телеграм-каналы, однако требование не было выполнено в течение месяца. В список каналов вошли и те, которые содержали ультраправые идеи и призывы поддержки ВСУ.

Как отметил суд, каналы выявили работники правоохранительных органов, после чего информация была передана в РКН. Так, 15 октября Telegram был признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").

В середине августа 2024 года суд также оштрафовал мессенджер на четыре миллиона рублей по аналогичной статье. В начале июня Telegram из-за отказа удалить запрещенную информацию получил штраф на три миллиона рублей.

Между тем мессенджер запустил новый способ верификации телефонных номеров – Telegram Gateway. Основатель платформы Павел Дуров рассказал, что компании могут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям через Telegram. С его слов, этот метод дешевле, быстрее и безопаснее традиционных СМС-сообщений.