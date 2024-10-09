Дуров анонсировал несколько новых функций в Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал несколько обновлений и новых функций в мессенджере. Об этом он сообщил в своем канале.

"Буквально вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений. В тот же день мы подготовили макеты, а сегодня у нас уже есть полностью функциональные сборки с реализованными функциями", – написал Дуров.

Новые обновления будут включать пять улучшений для подарков в мессенджере, три улучшения для хэштегов, а также возможность добавлять медиафайлы в сообщение после его отправки и просматривать время редактирования сообщения.

Ранее Telegram расширил список жалоб на контент. Теперь у пользователей появились категории "терроризм" и "не нравится". При этом в некоторых категориях изменились формулировки. Категория "спам" теперь называется "мошенничество и спам", а категория "порнография" – "незаконный контент для взрослых".

Дуров также сообщал, что раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в мессенджере налажено еще с 2018 года. Чтобы уменьшить путаницу, Telegram оптимизировал и унифицировал политику конфиденциальности в разных странах. При этом основные принципы мессенджера не изменились, подчеркнул Дуров.