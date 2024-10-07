Telegram расширил перечень оснований для жалоб на контент

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Мессенджер Telegram расширил список жалоб на контент. Теперь у пользователей появились категории "терроризм" и "не нравится", сообщает РИА Новости.

При этом в некоторых категориях изменились формулировки. Категория "спам" теперь называется "мошенничество и спам", а категория "порнография" – "незаконный контент для взрослых".

Кроме того, в жалобы добавили более подробные категории. Так, команда начнет в режиме реального времени подбирать и предлагать наиболее актуальные основания для жалоб, учитывая последние события и тенденции.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в мессенджере налажено еще с 2018 года. Чтобы уменьшить путаницу, на прошлой неделе Telegram оптимизировал и унифицировал политику конфиденциальности в разных странах. При этом основные принципы мессенджера не изменились, подчеркнул Дуров.

Вместе с тем IP-адреса и телефоны нарушителей в Telegram могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные запросы. Дуров подчеркивал, что мессенджер обновил "Условия обслуживания" и "Политику конфиденциальности", обеспечив их единообразие по всему миру.

