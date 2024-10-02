Дуров заявил, что Telegram раскрывает властям данные преступников с 2018 года

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Раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в мессенджере налажено еще с 2018 года. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем блоге.

"Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников. Этот процесс существовал задолго до прошлой недели", – подчеркнул Дуров.

Он добавил, что в Европе в третьем квартале выросло число действительных юридических запросов, которые получил Telegram. Основатель мессенджера объяснил этот рост тем, что больше органов ЕС начали использовать правильную линию связи для своих запросов, предписанную законом ЕС DSA.

Чтобы уменьшить путаницу, на прошлой неделе Telegram оптимизировал и унифицировал политику конфиденциальности в разных странах. При этом основные принципы мессенджера не изменились, подчеркнул Дуров.

"Мы всегда стремились соблюдать соответствующие местные законы – до тех пор, пока они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности", – заключил основатель мессенджера.

Ранее Дуров сообщал, что IP-адреса и телефоны нарушителей в Telegram могут быть раскрыты соответствующим органом в ответ на обоснованные запросы. Он подчеркивал, что мессенджер обновил "Условия обслуживания" и "Политику конфиденциальности", обеспечив их единообразие по всему миру.

По его словам, такие меры должны отпугнуть злоумышленников. Последние, в частности, использовали функцию поиска в Telegram для продвижения незаконных товаров. Дуров заявлял, что его команда не позволит преступникам поставить под угрозу целостность платформы для почти миллиарда пользователей.

До этого мессенджер стал отвечать на запросы следователей Франции и предоставлять им информацию, которая способна идентифицировать злоумышленников. Это произошло после задержания Дурова, которое случилось в конце августа 2024 года.

Тогда ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, поэтому он не сможет покидать пределы Франции.

После этого Telegram обновил политику, по которой пользователи смогут сообщать модераторам о незаконном контенте в частных группах, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что Дуров может передать Парижу ключи шифрования в случае сильного давления.

