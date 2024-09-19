Посол Мешков: во Франции заявили об отсутствии интереса Дурова к контактам с Россией

19 сентября, 11:45Политика
Фото: vk.com/Павел Дуров
Во Франции утверждают, что основатель Telegram Павел Дуров не проявляет интереса к контактам с российской стороной, в связи с чем было отказано в предоставлении материалов по его делу. Об этом сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Париж подходит к теме Дурова как к взаимоотношениям французского государства с его гражданином. Дипломат напомнил, что Дуров несколько лет назад получил французское гражданство.
"Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет", – пояснил Мешков.
Павла Дурова задержали в конце августа во Франции. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.
Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.
В свою очередь, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд указал на то, что Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств.
Основателю Telegram запрещено покидать Францию до завершения расследования