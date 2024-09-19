Посол Мешков: во Франции заявили об отсутствии интереса Дурова к контактам с Россией

Фото: vk.com/Павел Дуров

Во Франции утверждают, что основатель Telegram Павел Дуров не проявляет интереса к контактам с российской стороной, в связи с чем было отказано в предоставлении материалов по его делу. Об этом сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Париж подходит к теме Дурова как к взаимоотношениям французского государства с его гражданином. Дипломат напомнил, что Дуров несколько лет назад получил французское гражданство.

"Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет", – пояснил Мешков.

Павла Дурова задержали в конце августа во Франции. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

В свою очередь, французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд указал на то, что Дуров может попросить смягчить условия судебного контроля под предлогом семейных обстоятельств.

