Прокуратура Парижа заявила, что Дуров может попросить изменить условия судебного контроля

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Основатель Telegram Павел Дуров может попросить изменить условия судебного контроля, в том числе для того, чтобы покидать Францию. Об этом сообщила прокуратура Парижа в разговоре с РИА Новости.

При этом прокуратура Франции опровергла появившуюся ранее от издания Paris Match информацию о том, что Дуров сможет уехать из Парижа через шесть месяцев.

"Судебный контроль Дурова не имеет временных ограничений", – уточнили в надзорном ведомстве.

Французские спецслужбы задержали Дурова в конце августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

Спустя время основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Таким образом, Дуров не может покинуть страну. Однако дело могут прекратить или передать в суд с переквалификацией преступлений, уточняли в прокуратуре Парижа.

Сам предприниматель назвал в своем первом заявлении после задержания вопросы французских властей к нему "удивительными".

