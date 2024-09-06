Эксперт Лекух: Запад с помощью атаки на Дурова и RT решил зачистить информационное поле

Фото: vk.com/durov

Запад с помощью атаки на основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и телеканала RT решил зачистить информационное поле консерваторов. Такое мнение в эфире радио КП высказал писатель Дмитрий Лекух.

По мнению эксперта, зачистка проводится перед президентскими выборами в США. Следующими станут журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск, указал Лекух.

"Власти Запада подбираются к республиканцам, которые не исключают, что это начало репрессий против инакомыслия в медиасфере", – добавил писатель.

Дурова задержали в конце августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее предпринимателя выпустили под залог, но оставили под судебным контролем, по которому он не может уехать из Франции.

Как отмечал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Дуров может передать французским властям ключи шифрования от Telegram в случае сильного давления. С его слов, основатель мессенджера пойдет на это, хоть он и не хочет. Однако рано или поздно Парижу придется отпустить предпринимателя, чтобы не портить свой имидж, подчеркнул Медведев.