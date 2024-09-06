Дуров опубликовал первый пост после задержания во Франции

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Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал заявление относительно его задержания во Франции. В своем телеграм-канале бизнесмен назвал вопросы французских властей к нему "удивительными".

"В прошлом месяце меня допрашивала полиция в течение 4 дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответов от Telegram", – написал он.

По его словам, это было удивительно, так как у Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает запросы ЕС и отвечает на них, а адрес электронной почты представителя доступен для всех, кто будет искать его в Google.

Дуров отметил, что у французских властей было множество способов связаться с ним. Он напомнил, что был частным гостем французского консульства в Дубае, а некоторое время назад лично помог французским властям создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма в стране.

По мнению Дурова, если какая-либо страна недовольна интернет-услугой, установившейся практикой является возбуждение судебного иска против самой услуги, а не против генерального директора. Он подчеркнул, что обвинять кого-то в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом.

Программист отметил, что установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто, однако Telegram стремится взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы найти правильный баланс. Он подчеркнул, что опыт мессенджера сформирован миссией по защите пользователей в странах с авторитарными режимами.

Основатель Telegram заявил, что когда договориться с регулирующим органом страны о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью не выходит, то мессенджер готов покинуть эту страну. Он напомнил, что когда Россия требовала передать ключи шифрования, Telegram отказался это сделать и был запрещен в России. Когда Иран требовал блокировки каналов мирных протестующих, Telegram также отказался это делать и был запрещен в Иране.

"Мы готовы уйти с рынков, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение принести пользу и защитить основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются", – высказался Дуров.

Он подчеркнул, что Telegram не идеален, но и не является своего рода "анархическим раем", так как удаляет миллионы вредоносных публикаций и каналов каждый день, а также публикует ежедневные отчеты о прозрачности. Кроме того, Дуров напомнил, что в Telegram доступны прямые горячие линии, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию.

Основатель мессенджера отметил, что резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы роста, которые облегчили преступникам возможность злоупотребления платформой. Дуров заявил, что поставил своей личной целью добиться значительного улучшения ситуации в этом отношении и обещал поделиться более подробной информацией в скором времени.

"Я надеюсь, что августовские события сделают Telegram – и индустрию социальных сетей в целом – безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы", – резюмировал Дуров.

Спецслужбы Франции задержали Дурова в конце августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже основателя мессенджера выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Таким образом, уехать из страны Дуров не может.

Источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. Его дело могут прекратить или передать в суд с переквалификацией преступлений, уточнили в надзорном ведомстве.