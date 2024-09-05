Песков заявил, что возможности РФ в ситуации с Дуровым ограничены

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Возможности Москвы в ситуации с задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ограничены, поскольку Париж считает его французское гражданство приоритетным, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Российская сторона, конечно же, готова своему гражданину оказать всю необходимую помощь. Но <...> ситуация иная, ибо он является гражданином Франции", – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Задержание Дурова вряд ли сподвигнет страны на возобновление контактов, высказался Песков.

Спецслужбы Франции задержали Дурова в конце августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже его выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Таким образом, уехать из страны Дуров не может.

Источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. Его дело могут прекратить или передать в суд с переквалификацией преступлений, уточнили позже в надзорном ведомстве.

