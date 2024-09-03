РИА Новости: Николай Дуров имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как его брат

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Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай, местоположение которого до сих пор неизвестно, имеет гражданство Сент-Китс и Невис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным СМИ, у самого основателя Telegram, помимо российского и французского гражданства, также имеются – ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

Дурова задержали спецслужбы Франции 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

На данный момент его освободили под залог в размере 5 миллионов евро. В настоящее время Дуров находится под судебным контролем. Ему нельзя покидать Францию, а также он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.

Между тем прокуратура Парижа заявила, что может прекратить дело основателя Telegram или передать его в суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это нужным. Сам Дуров уже может получить доступ к материалам дела и предоставить необходимые сведения, а залог он сможет направлять частями, уточнили в ведомстве.

