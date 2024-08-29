"КП": Павел Дуров семь лет не навещал пожилого отца в Петербурге

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров уже семь лет не навещал своего отца-пенсионера Валерия Дурова, который живет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили изданию "Комсомольская правда – Санкт-Петербург" соседи Дурова-старшего.

По их словам, отец Дурова ведет затворнический образ жизни. В свою очередь, другая соседка мужчины поделилась, что родители предприниматели разъехались около пяти лет назад без ссор и скандалов. В квартире остался только отец Дурова, а мать уехала оттуда вместе с братом Павла Николаем.

Также жильцы положительно отозвались об основателе Telegram, уточнив, что в детстве он был вежливым и обходительным. В свою очередь, Николай Дуров, по их мнению, был "не от мира сего" и постоянно ходил с матерью за ручку.



"О том, как она возится с Николаем как с маленьким, у нас все шушукались. А Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже", – сказала соседка, добавив, что ни младший, ни старший сыновья к отцу не приезжают.

Дуров был задержан 24 августа, позже его обвинили в шести преступлениях, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Против него ввели судебный контроль с запретом покидать страну. Также он должен внести залог в 5 миллионов евро и два раза в неделю отмечаться в полиции.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински назвал обвинения абсурдными и заявил о соблюдении Telegram законов ЕС, в том числе регламента "О цифровых услугах".