Мать троих детей Павла Дурова заявила, что суд в Швейцарии лишил его родительских прав

Фото: vk.com/Павел Дуров

Швейцарский суд лишил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова родительских прав. Об этом рассказала мать троих детей Дурова Ирина Болгар в посте на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

"Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей", – отметила Болгар.

Мать детей Дурова рассказала, что опека много раз уже пыталась связаться с программистом по разным контактам, однако тот не отвечал. Кроме того, Болгар объяснила иск против Дурова тем, что в конце 2022-го он поставил ей ультиматум в связи с переездом в ОАЭ. Тогда их отношения фактически были завершены. После этого Дуров закрыл доступ к картам, которыми она пользовалась на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений. Она подчеркнула, что Дуров также перестал оплачивать счета за образование, путешествия, медицину и другое.

Помимо этого, Дуров не стал подписывать согласие на продление европейских иммиграционных документов и оформление новых после ее заявления о намерении отстаивать свои права и права детей в рамках закона, подчеркнула Болгар.

Между тем Минюст Швейцарии не получил запросы от Парижа по поводу обвинений Дурова в насилии над одним из его детей, сообщила официальный представитель ведомства Ингрид Райзер.

"Федеральное управление (министерство) юстиции не получало никаких запросов на этот счет", – сказала она.

Болгар подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. Женщина обратилась в правоохранительные органы Женевы в марте 2023 года. Она заявляла, что Дуров применял физическое насилие к одному из ее детей. Также она подала гражданский иск об опеке над их совместными детьми.

Оба иска были поданы спустя несколько месяцев после того, как Болгар сообщила, что предприниматель перестал выплачивать ей алименты. Их размер составлял 150 тысяч евро в месяц, что соответствует 167,5 тысячи долларов, указано в судебных документах.

Дуров был задержан 24 августа, позже его обвинили в шести преступлениях, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Против него ввели судебный контроль с запретом покидать страну. Также он должен внести залог в 5 миллионов евро и два раза в неделю отмечаться в полиции.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински назвал обвинения абсурдными и заявил о соблюдении Telegram законов ЕС, в том числе регламента "О цифровых услугах".