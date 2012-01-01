В Кремле заявили о готовности помочь основателю Telegram Павлу Дурову

28 августа суд в Париже предъявил Павлу Дурову обвинения в шести преступлениях и выпустил из-под стражи. При этом миллиардера обязали внести залог в размере пяти миллионов евро, дважды в неделю отмечаться в полиции и не выезжать за пределы Франции. Параллельно с основным делом в Швейцарии расследуют еще одно, связанное с якобы насилием Дурова над своим ребенком. Подробнее – в материале Москвы 24.

Наказание за Telegram

Автомобиль с сооснователем Telegram Павлом Дуровым покидает полицейский участок в направлении суда. Фото: ТАСС/ABACA

Вечером 28 августа основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинения в шести правонарушениях. Среди них парижский суд назвал отказ сотрудничать с властями и передавать информацию для перехвата данных, а также соучастие в хранении материалов порнографического характера, обороте запрещенных веществ и мошенничестве.

Кроме того, Дурова обвиняют в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Только по этому пункту бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч евро.

Адвокат основателя Telegram в беседе с журналистами назвал обвинения абсурдными. Он отметил, что мессенджер соответствует всем европейским правилам в области цифровых технологий и модерируется так же, как и другие социальные сети.



Давид-Оливье Камински адвокат предпринимателя Совершенно абсурдно думать, что глава социальной сети может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены при использовании его сервиса обмена сообщениями.

Он также отметил, что в ближайшее время Дуров внесет залог в размере пяти миллионов евро, который установил суд.



Павлу Дурову предъявили обвинение во Франции

При этом в России не стали давать оценки делу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заметил, что у предпринимателя французское гражданство, и он "обладает всем необходимым для организации своей правовой защиты". Однако Песков добавил, что Дуров по-прежнему является и российским гражданином, поэтому может рассчитывать на поддержку со стороны Москвы.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы, конечно же, считаем его гражданином РФ и в случае необходимости в меру возможностей будем готовы оказать ему содействие, как любому гражданину РФ. И главное здесь – чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование.

Предварительное расследование против Дурова во Франции началось еще в феврале этого года. Поводом стало "практически полное отсутствие ответа" на судебные запросы от мессенджера. Уже спустя месяц местные власти выдали ордеры на арест Павла Дурова и его брата Николая. В результате первого задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а второй объявлен в розыск.

При этом Франция – не единственная страна, у которой есть претензии к работе Telegram. Замглавы Федерального ведомства по охране конституции Германии Зинан Зелен тоже заявил, что площадка отказывается сотрудничать с властями.

"Мы также задаем Telegram вопросы… Ответы – ограниченны", – заметил он.



Чиновник подчеркнул, что сторонние социальные сети и мессенджеры оперативно отвечают на запросы и предоставляют необходимую им информацию. В частности, Зелен привел пример с преступлениями в сфере радикального исламского терроризма, экстремизма, отметив, что с Telegram происходит "не такой обмен, как с другими платформами".

Насилие над детьми?

Параллельно в Париже изучают еще одно дело против предпринимателя – Дуров подозревается в домашнем насилии. По данным СМИ, правоохранительные органы запросили данные у коллег из Швейцарии, куда ранее обратилась россиянка Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова.

Болгар подала в суд на Дурова в марте 2023-го, отмечает Forbes со ссылкой на судебные документы. По ее словам, с 2021 по 2022 год предприниматель пять раз применял физическое насилие в отношении своего сына 2017 года рождения. В результате ребенок получил сотрясение мозга, а также начал плохо спать – в качестве доказательств женщина приложила переписку с бизнесменом и медсправку.

Ирина также рассказала, что в сентябре 2022 года Павел прилетел к ней в Женеву и потребовал, чтобы она вместе с детьми переехала в ОАЭ. Женщина добавила, что Дуров не собирался помогать с переездом и о возобновлении отношений речь не шла. Когда Болгар отказалась, основатель Telegram якобы перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро, общаться с детьми и заблокировал Ирину в мессенджере. Кроме того, он не стал подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов, "чтобы не дать возможности остаться в Европе", уверена она.



Ирина Болгар мать троих детей Павла Дурова Все блокировки были предприняты с целью принуждения меня против моей воли, манипулируя своим родительским правом не подписывать согласие и своей обязанностью обеспечивать детей, переехать в Эмираты.

Россиянка пожаловалась, что после этого ей приходилось содержать детей на свою зарплату в 9,5 тысячи долларов. По ее словам, это очень сильно отразилось на уровне их жизни.

"Когда мы первый раз летели экономклассом, дети спросили, "откуда здесь взялись другие люди", – рассказала она.

По данным СМИ, в 2023 году Болгар также подала в швейцарский суд иск о полной передаче ей опеки над детьми. Тогда судья вынес решение в ее пользу, а в феврале 2024 года подтвердил его.

В своих соцсетях женщина также подтвердила, что суд в Швейцарии лишил предпринимателя родительских прав.

"Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей", – написала она.

Представитель россиянки в беседе со СМИ ранее также заметил, что Павел Дуров в разбирательстве не участвовал и даже не оспаривал решение. Также сам бизнесмен ни разу официально не подтверждал наличие совместных с Болгар детей.