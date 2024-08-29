Песков заявил, что Москва считает Дурова гражданином РФ и готова помочь ему

Фото: vk.com/Павел Дуров

Москва считает основателя Telegram Павла Дурова гражданином РФ, поэтому при необходимости ему будет оказано содействие, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако представитель Кремля подчеркнул, что Дуров является гражданином Франции и у него есть все необходимое для организации своей юридической защиты. При этом пресс-секретарь лидера РФ высказал пожелание, чтобы происходящий судебный процесс не превращался в политическое преследование.

"Президент Франции отрицает связь с политикой, но предъявляет определенные обвинения, будем смотреть на то, что будет происходить дальше", – цитирует его "Газета.ру".

Основатель Telegram был задержан 24 августа, позже его обвинили в шести преступлениях, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Против него ввели судебный контроль с запретом покидать страну. Его адвокат назвал обвинения абсурдными и заявил о соблюдении законов ЕС, в том числе регламента "О цифровых услугах". Позже Дуров покинул здание суда.

