Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 13:16

Происшествия

Песков заявил, что Москва считает Дурова гражданином РФ и готова помочь ему

Фото: vk.com/Павел Дуров

Москва считает основателя Telegram Павла Дурова гражданином РФ, поэтому при необходимости ему будет оказано содействие, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако представитель Кремля подчеркнул, что Дуров является гражданином Франции и у него есть все необходимое для организации своей юридической защиты. При этом пресс-секретарь лидера РФ высказал пожелание, чтобы происходящий судебный процесс не превращался в политическое преследование.

"Президент Франции отрицает связь с политикой, но предъявляет определенные обвинения, будем смотреть на то, что будет происходить дальше", – цитирует его "Газета.ру".

Основатель Telegram был задержан 24 августа, позже его обвинили в шести преступлениях, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Против него ввели судебный контроль с запретом покидать страну. Его адвокат назвал обвинения абсурдными и заявил о соблюдении законов ЕС, в том числе регламента "О цифровых услугах". Позже Дуров покинул здание суда.

Павлу Дурову предъявили обвинение по 12 пунктам во Франции

Читайте также


властьпроисшествиятехнологии
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика