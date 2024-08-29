Песков: Кремль не уверен в достоверности обвинений Дурова в насилии над ребенком

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В Кремле видели сообщения об обвинениях основателя Telegram Павла Дурова в насилии над ребенком, но не могут быть уверены в их достоверности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас может появляться много источников и нельзя быть уверенными в достоверности этой информации.

Ранее СМИ писали, что Ирина Болгар, которая заявляет, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, подала против него уголовный иск в Швейцарии. Женщина обратилась в правоохранительные органы Женевы в марте 2023 года. По словам Болгар, Дуров применял физическое насилие к одному из ее детей. Спустя некоторое время она подала гражданский иск об опеке над их совместными детьми.

Оба иска были поданы спустя несколько месяцев после того, как Болгар сообщила, что предприниматель перестал выплачивать ей алименты. Их размер составлял 150 тысяч евро в месяц, что соответствует 167,5 тысячи долларов, указано в судебных документах.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Накануне суд в Париже предъявил основателю Telegram обвинение в нескольких правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Только за это Дурову может грозить до 10 лет тюрьмы.

Судья также ввел в отношении предпринимателя судебный контроль с запретом покидать Францию. Помимо этого, Дуров должен внести залог в размере 5 миллионов евро и являться в полицейский участок дважды в неделю.

В прокуратуре Парижа уточнили, что предварительное расследование против Telegram началось еще в феврале этого года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы.

