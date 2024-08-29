Адвокат Дурова Камински: Telegram соблюдает европейские законы

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Мессенджер Telegram соблюдает европейские законы, заявил РИА Новости адвокат основателя Telegram Павла Дурова во Франции Давид-Оливье Камински.

Среди соблюдаемых законов также регламент "О цифровых услугах", действия по модерации которого соответствуют отраслевым стандартам, добавил юрист. Камински также посчитал абсурдными утверждения, что владелец соцсети несет ответственность за совершаемые в ней злоупотребления.

В свою очередь, юрист Илья Русяев считает, что дело Павла Дурова может оказаться более длительным и сложным, чем многие ожидают. Французская судебная система обычно нетороплива, особенно когда речь идет о громких делах с политическим подтекстом, подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Так, он вспомнил дело бывшего президента Франции Николя Саркози, которого обвинили в коррупции и злоупотреблении влиянием еще в 2014 году.

"Судебный процесс над ним продолжается до сих пор. За это время Саркози успел написать мемуары, выступить с рядом публичных лекций и даже попытаться вернуться в большую политику", – пояснил Русяев.

Также он добавил, что все десять лет экс-глава республики находится на свободе, ограничиваясь лишь периодическими явками в суд.

Учитывая такие случаи, с Дуровым можно ожидать подобного сценария, и судебный процесс может затянуться на годы, считает юрист.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Накануне суд в Париже предъявил основателю Telegram обвинение в нескольких правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Только за это Дурову может грозить до 10 лет тюрьмы.

Судья также ввел в отношении предпринимателя судебный контроль с запретом покидать Францию. Помимо этого, Дуров должен внести залог в размере 5 миллионов евро и являться в полицейский участок дважды в неделю.

В прокуратуре Парижа уточнили, что предварительное расследование против Telegram началось еще в феврале этого года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы.

