Paris Match: Дуров в ожидании суда ищет дорогое съемное жилье в Париже

Фото: vk.com/Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров ищет дорогое съемное жилье в Париже в ожидании суда. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Paris Match.

По информации издания, Дуров уже дал соответствующее поручение специалисту по поиску квартир. При этом одним из критериев поиска жилья было названо расположение "в красивых кварталах", отмечается в материале. По информации СМИ, сейчас Дуров живет в одной из парижских гостиниц.

Также стало известно, что российское посольство во Франции не получало обращений от основателя Telegram или его представителей, передает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

Кроме того, власти Франции проигнорировали запрос РФ о консульском доступе к Дурову во время его нахождения под стражей.

"В период, когда Павел Дуров находился под стражей, консульский доступ к нему предоставлен не был", – добавили в посольстве.

Дуров был задержан спецслужбами Франции 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

В отношении него был введен судебный контроль с запретом покидать Францию, также Дуров должен внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. Его адвокат Давид-Оливье Камински подчеркнул, что основатель мессенджера планирует внести залог в ближайшее время.

Между тем источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. При этом, по информации журналистов, расследование местной прокуратуры никак не связано с США.